Altay'a Chebake önerisi

SÜPER Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer araştırmalarını sürdüren Altay'da yönetime, menajerler tarafından Yeni Malatyaspor'dan ayrılan sağ bek Issam Chebake önerildi.

SÜPER Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer araştırmalarını sürdüren Altay'da yönetime, menajerler tarafından Yeni Malatyaspor'dan ayrılan sağ bek Issam Chebake önerildi. Malatya ekibiyle sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Faslı savunma oyuncusunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. Sağ bek arayışlarını sürdüren yönetimin Chebake ismini alternatifler arasına aldığı belirtildi. Geçen sezon Süper Lig'de 35 karşılaşmada görev alan tecrübeli defans oyuncusu, 2 asist yaptı. Yeni Malatyaspor, 4 sezondur takımda forma giyen Issam Chebake'yi Fransız ekibi Le Havre'den kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü