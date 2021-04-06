Altay, 5 haftada lider Giresunspor'la puan farkını 15'ten 4'e indirdi
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Altay, 5 haftada lider Giresunspor'la puan farkını 15'ten 4'e indirdi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Altay, 5 haftada lider Giresunspor'la puan farkını 15'ten 4'e indirdi

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek art arda 5. galibiyetini alan Altay, lider GZT Giresunspor'la puan farkını 4'e indirdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yenerek art arda 5. galibiyetini alan Altay, lider GZT Giresunspor'la puan farkını 4'e indirdi.

Ligin 23. haftasında lider GZT Giresunspor'un 15, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'un 11 puan gerisinde averajla 7. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin puanlar kaybettiği 5 haftayı galibiyetle geçti.

Ligde 53 puanla 3. sıraya kadar yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk 2 takımın Süper Lig vizesi alacağı ligde puan farkını GZT Giresunspor'la 4'e, takipçisi Yılport Samsunspor'la da 1'e kadar düşürdü.

Şu ana kadar attığı 55 golle ligin en golcü ekibi konumundaki Altay'da Marco Paixao 20. golüne ulaştı. Portekizli golcü ligde ve kupada siyah-beyazlı formayla çıktığı 97 maçta 72 gol kaydetti.

Altay'da dünkü maçta sarı kart gören Erhan Çelenk, 10 Nisan Cumartesi günü İzmir'de Beyipiliç Boluspor maçında forma giyemeyecek. Altay bu müsabakadan sonra sırasıyla Ankaraspor (D), Adanaspor, Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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