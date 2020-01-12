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Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

Altay, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye Derincespor'a kiraladı.

12.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:05
Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı 'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye 'a kiraladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı. 18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı. Altay Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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