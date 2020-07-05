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Altay: 2-2

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Mitrovic (x) (Dk. 77 Adil), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (x), Aosman (x) (Dk. 55 Sinan x), Volkan (xx) (Dk.

Altay: 2-2
05.07.2020 22:08 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:12

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Mitrovic (x) (Dk. 77 Adil), Okan (xx), Mehmet Uslu (xx), Traore (x), Aosman (x) (Dk. 55 Sinan x), Volkan (xx) (Dk. 65 Pa Dibba x), Hasan (xxx), Erkan (xxx), Rassoul (xx), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 77 Kosecki)ALTAY: Cihan (xx) - Abdulhamit (x), Abdülkerim (xx), Erhan (xxx), Özgür (x) (Dk. 65 Doğa x), Helder (xx), Tatos (xx), Turgut (xx) (Dk. 72 Yaser), Yılmaz (x) (Dk. 46 Putsila x), Kerim (x) (Dk. 86 Alhassan), Paixao (xxx)GOLLER: Dk. 45 (P) Erkan, Dk. 80 Hasan (Adana Demirspor) - Dk. 64 Erhan, Dk. 78 Paixao (Altay)KIRMIZI KART: Dk. 57 Traore (Adana Demirspor)SARI KARTLAR: Okan, Traore, Rassoul (Adana Demirspor) - Yılmaz, Kerim (Altay)

TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kaldı.

6'ncı dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Aosman, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleci Cihan'ı geçen Aosman topu boş kaleye gönderemedi.43'üncü dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mitrovic, Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.45'inci dakikada Adana Demirspor'un penaltı vuruşunda topun başına Erkan geçti. Erkan'ın plase şutunda top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.64'üncü dakikada orta sahada kazandığı topla kontra atağa kalkan Altay'da Erhan, rakip savunmanın arasına sarktı. Atılan ara pası önüne alan Erhan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.78'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altay'da Doğa, rakip ceza sahasına orta yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Paixao'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.80'inci dakikada Adana Demirspor'da Dibba sol kanattan çalımlarla derine inerek ceza sahasına orta yaptı. Altıpasta topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.


Kaynak: DHA

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