Altay: 2-0

16.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:05

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut Cihan Can , Samet Akaydın, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak ), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Adamu, Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Leandrinho, PaixaoGOLLER: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)SARI KARTLAR: Kappel, Abdülkerim, Kerim, Leandrinho (Altay) - Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)

ANKARA, - TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Keçiörengücü sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Dialiba ve 72'nci dakikada Abdulkadir kaydetti. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 32'ye yükseltirken Altay ise 31 puanda kaldı.

Kaynak: DHA