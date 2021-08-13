Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonuna kadar ligde en fazla yer alan ekiplerden biri olan Altay, 18 sezon sonra mücadele edeceği ligin ilk maçında yarın Kayserispor'la İzmir'de karşılaşacak.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonuna kadar ligde en fazla yer alan ekiplerden biri olan Altay, 18 sezon sonra mücadele edeceği ligin ilk maçında yarın Kayserispor'la İzmir'de karşılaşacak.

En son 2002-2003'te yer aldığı Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu yenerek tekrar Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

İlk hafta rakip Kayserispor

İzmir temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Kayserispor'u konuk edecek. Koşukavak, daha önce Altay'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Altay'ın Alsancak Stadı tamamlanana kadar iç saha maçlarını oynayacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, Göztepe'den sonra Altay'ın da Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, şimdiye kadar İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini açıkladı.

Süper Lig'de rakipleri

Geride kalan 41 sezonda Süper Lig'de 57 farklı takımla mücadele eden Altay; Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Gaziantep, Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la 82 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la 50 ve diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile 46 müsabakada birbirlerine rakip oldu.

Altay'ın bu sezon Süper Lig'de karşılaşacağı rakipleriyle ligde aldığı sonuçlar şöyle: