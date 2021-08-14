Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı
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Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, 2021-2022 sezonu ilk karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Süper Lig'deki son karşılaşmasına 31 Mayıs 2003'te Güngören Belediye Stadı'nda İstanbulspor'a karşı çıkan siyah-beyazlı ekip, ligde 6650 gün sonra Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk etti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu sezon kadroya katılan 5 yeni isme ilk 11'de şans verdi.

Yeni oyunculardan kaleci Mateusz Lis, Daouda Bamba, Mohammad Naderi, Cesar Pinares ve Martin Rodriguez forma giyerken, geçen sene TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan futbolculardan Murat Akça, Andre Poko, Leandro Kappel, Khaly Thiam, Cebrail Karayel ve İbrahim Öztürk de mücadele etti.

Yalçın Koşukavak'ın kadro tercihi

Geçen sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamladıktan sonra bu sene de göreve devam eden teknik direktör Yalçın Koşukavak sezonun ilk maçında 7 yeni isme şans verdi.

Kayseri temsilcisinin transferlerinden Lionel Carole, Emrah Başsan, Onur Bulut, Mustafa Pektemek, İbrahim Akdağ, Seyedmajid Hosseini ve Miguel Cardoso'nun yanı sıra geçen seneki kadrodan kaleci Doğan Alemdar, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic ve Daniel Avramovski de Altay'a karşı forma giydi.

Altaylı taraftarların takımlarını yalnız bırakmadığı müsabakadan önce Kastamonu, Sinop ve Bartın illeri başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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