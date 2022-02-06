Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig'deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

İZMİR (İHA) - Altay, deplasmanda oynadığı Göztepe derbisini kazanarak Süper Lig'deki 16 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Altay, İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi Deniz Kadah'ın 42. dakikadaki penaltı golü ve Thaciano'nun 49. dakikada attığı gollerle 2-0 kazandı. Ligdeki son galibiyetini 7. haftada konuk ettiği Beşiktaş'a karşı 2-1'lik skorla alan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 16 maçta kazanamamıştı. Siyah-beyazlılar bu kötü serisinde 3 beraberlik alırken, 15 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Son olarak 24 Eylül 2021 tarihinde 3 puan alan Altay, Göztepe karşısında kazanarak 136 gün sonra galibiyet hasretine son vermiş oldu.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altay, 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title