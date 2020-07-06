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Altay 1 puana razı oldu

Altay, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

Altay 1 puana razı oldu
06.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:15

Altay, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. 33 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında galibiyeti kaçıran siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Altay, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Maça etkili başlayan Altay, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarının son dakikasında Yılmaz Özeren'le girdiği ikili mücadelede yerde kalan Mitrovic, ev sahibi takıma penaltı kazandırdı. Penaltıyı kullanan Erkan Zengin, skoru 1-0 yaptı ve devreye bu skorla girildi. İkinci yarıya iki takım da kontrollü başlarken, Adana Demirspor'da Traore, 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan siyah-beyazlılar, 64. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile beraberliği yakaladı. Müsabakanın 78. dakikasında sahneye çıkan Paixao, Altay'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak bu golden sadece 1 dakika sonra ev sahibi takım Hasan Kılıç'la yeniden beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Zorlu Adana deplasmanında beraberlikle dönen Altay, 32 hafta sonunda puanını 51'e çıkararak play-off iddiasını devam ettirdi. Ligde yenilmezlik serisini de 10 maça çıkaran siyah-beyazlılar, aynı zamanda deplasmanda oynadığı son 5 maçta 5. beraberliğini almış oldu. Adana Demirspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Paixao, bu sezon ligdeki gol sayısını 21'e çıkararak gol krallığındaki açık ara liderliğini sürdürdü. Play-off sıralamasında maç fazlasıyla 5. sıraya yükselen Altay, sıralama dışında kalmamak için bugün oynanacak Akhisarspor-Balıkesirspor maçında Akhisarspor'un, Karagümrük-Boluspor maçında ise Karagümrük'ün puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Ligin 33. haftasında şampiyonluk adaylarından biri olan Erzurumspor'u konuk edecek olan İzmir temsilcisi, bu karşılaşmayı kazanarak Süper Lig'e yükselme şansını arttırmaya çalışacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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