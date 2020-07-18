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Altay: 1-2

STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Soner Maraş (xxx), Anıl Usta (xxx)GİRESUNSPOR: Onurcan (x) (Dk. 88 Göktan), Berkan (xx) (Dk. 88 Ahmet Yusuf), Murat (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 80 İshak), Arda (x), Himmet (xx), Doğanay (x), Mehmet Taş (xx), Del Valle (xx), Veysel Karani (x) (Dk.

Altay: 1-2
18.07.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:20

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Soner Maraş (xxx), Anıl Usta (xxx)

GİRESUNSPOR: Onurcan (x) (Dk. 88 Göktan), Berkan (xx) (Dk. 88 Ahmet Yusuf), Murat (xx), Ertuğrul (x) (Dk. 80 İshak), Arda (x), Himmet (xx), Doğanay (x), Mehmet Taş (xx), Del Valle (xx), Veysel Karani (x) (Dk. 80 Semih), Alpay (x) (Dk. 55 Saruhan x)ALTAY: Cihan (xx), Erhan (xx), Abdülhamit (xxx), Cenk (xxx), Özgür (xxx), Turgut Doğan (x) (Dk. 79 Hakan), Yılmaz (xx), Putsila (xx) (Dk. 90+1 Tavares), Kerim (xxx) (Dk. 90+2 Doğa), Tatos (x) (Dk. 79 Adamu), Paixao (xx) (Dk. 90+2 Yaser)?GOLLER: Dk. 73 Del Valle (Giresunspor) - Dk. 27 Paixao, Dk. 33 Özgür (Altay)SARI KARTLAR: Mehmet Taş, Doğanay (Giresunspor) - Kerim, Erhan (Altay)

TFF 1'inci Lig'de Giresun'da oynanan maçta Altay, ilk yarıda attığı gollerle Giresunspor'u 2-1 yendi.

11'inci dakikada Alpay'ın pasını alan Himmet kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu kaleci kornere çeldi.16'ncı dakikada Toatos'un pasıyla ceza sahasına giren Paixao'nun vuruşu yan ağlarda kaldı.24'üncü dakikada Del Valle'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Murat Akça kullandı. Bu oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.27'nci dakikada ceza sahasına ortalanan top Kerim'den sekti. Arkada bulunan Paixao, topun gelişine vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.32'nci dakikada Del Valle'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını yine aynı oyuncu kullandı, ancak köşeye giden topu kaleci Cihan çıkardı. Dönen topu Mehmet Taş tamamladı, top auta gitti.34'üncü dakikada Kerim'in pasını alan Özgür, ceza sahasına girmeden sert ve düzgün vurdu, top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-256'ncı dakikada Himmet'in düşürülmesiyle kazanılan serbest atışta Del Valle'nin vuruşunu defans uzaklaştırdı.62'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Turgut Doğan'ın vuruşunu kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.  73'üncü dakikada Saruhan'ın orta sahadan uzun gönderdiği topu alan Del Valle, ceza sahasında girdi, rakiplerini ekarte ettikten sonra topu köşeden ağlara gönderdi: 1-2

Maçta başka gol olmadı ve Altay sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.


- Giresun

Kaynak: DHA

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