Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke, zor bir müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başardıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Galip gelerek güzel bir başlangıç yaptıklarını aktaran Tekke, şunları kaydetti:

"Bugün bunu başarabildik. Önce adım adım gitmeliyiz ve bulunduğumuz durumdan çıkmalıyız. Oyuncularımın ikinci yarıdaki performanslarından memnunum. Çalıştığımızın bir kısmını sahaya yansıttılar. Daha yukarılarda oynamalıyız. Zor bir karşılaşmaydı, galip gelmek Denizlispor'a iyi geldi."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını dile getirdi.

Galibiyeti hak etmelerine rağmen 3 puanı kazanamadıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Çok üzgünüz. Tabii maçın kırılma anları vardı. Biz öne geçtikten sonra yüzde 100, iki üç net pozisyonu değerlendirseydik rakibin direncini kırabilirdik. Bugün oyuncularım gerçekten deplasmanda oynaması gerektiği gibi oynayarak pozisyonlara girdi. Futbol bu, hemen cezayı kesiyor. Bir anda atamayana atarlar oluyor. Bence biz maçı ilk yediğimiz golde kaybettik, ikincide değil. Çünkü oyunu tutmuşken, iyiyken, girmiş olduğumuz pozisyonlar varken ilk golü yememiz oyuncularımı hayal kırıklığına uğrattı. Belki bugün kaybettik ama futbol olarak kaybettiğimizi düşünmüyorum, skor olarak kaybettik. İnşallah bunun telafisi olacaktır."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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