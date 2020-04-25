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Ekonomi, Haber

Altaş: Bilim Kurulu onaylarsa AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli açılabilir

AYD Başkanı Altaş, "Bilim Kurulu onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz.

25.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:16
Altaş: Bilim Kurulu onaylarsa AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli açılabilir

AYD Başkanı Altaş, "Bilim Kurulu onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları kapatıldı. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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