Altaş: Bilim Kurulu onaylarsa AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren kademeli açılabilir AYD Başkanı Altaş, "Bilim Kurulu onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz.

AYD Başkanı Altaş, "Bilim Kurulu onay verirse, perakendeciler de talepte bulunursa 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin kademeli olarak açılabileceğini söylüyoruz. Sinema, berber, çocuk oyun alanları kapatıldı. Kademeli derken, bu kısmın dışındaki alanların açılabileceğini ifade ediyoruz." dedi. Kaynak: Dunya.com