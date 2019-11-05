Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın o sözleri izlenme rekorları kırıyor

05.11.2019 12:31

Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın 15 Temmuz'dan 1 gün önce özel bir televizyon kanalında yaptıkları ve darbe işareti verdikleri program, sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.



Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere verilen tahliye ve beraat kararının ardından üçlünün darbeden bir gün önce yaptığı program bir kez daha gündeme geldi.



Programda Mehmet Altan, "Türkiye Devletinin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka da yapı var. Onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağını, nasıl çıkaracağı da belli değil" demiş, buna karşılık Ahmet Altan da, "Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki hayatı boyunca burada kalacak. Erdoğan, iki sene sonra gidecek. Seçim geliyor. İki sene sonra seçimde ne olacağını kimse bilemez" açıklamasında bulunmuştu. Konuşmanın devamında Mehmet Altan'ın "2 seneye kadar da ne olacağı belli değil bu ülkede" söylemleri kafaları karıştırmıştı.



İzlenme rekorları kıran videoya şu linkten ulaşılabiliyor: "https://www.youtube.com/watch'v=8_tYJ_8YoQE". - İSTANBUL

Kaynak: İHA