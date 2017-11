Altan, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Adaylığını Açıkladı

Önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası kongresinde eski Karabük TSO Başkanı Cemil Altan başkanlığa aday olduğunu açıkladı.



Altan, Safranbolu'da düzenlediği basın açıklamasında, Esnaf ve Sanatkarların toplumun iş hayatına can veren damarlar olduğunu söyleyerek, gelen teklifler üzerine Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına resmen aday olduğunu bildirdi.



Altan, uzun yıllar boyunca Karabük ve Safranbolu'da Oda, dernek ve Vakıflarda bölgeye hizmet etmek için gönüllü olarak çalıştığını kaydederek,"Esnaf ve Sanatkarlar bir toplumun iş hayatında can veren damarlarıdır. Sanatkarız bir milletin kalkınmasının mümkün olmadığı bir gerçektir. Ne kadar Esnaf ve Sanatkar varsa hepsine iş bulabilmek için mevcut işlerinin daha iyi olabilmesi için, gerekli çalışmaları süratle yerine getirmek için, sizlerin hizmetine talip oluyor ve Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Esnaf ve sanatkarlarımızın teveccühü ile göreve geldiğimiz takdirde, işi darda olana yardımcı olmak, mevcut işlerinin daha iyi hale gelmesini sağlamak, hızla değişen ve gelişen çağımızda üyelerimizin desteklenmesi için çalışılacaktır. Bazı sanatkarlar çalıştıracak eleman bulamadığından dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyor, gençlerimize gerekli eğitim ve imkanlar sağlanarak iş kollarının tarih olmalarının önüne geçilmeye çalışılacak ve kaybolmaya yüz tutmuş bazı meslek dalları korunacaktır. Esnaf ve Sanatkarların temsilinde haklarının korunmasında, geliştirilmesinde, çalışmalar yapılmasının yanında, üyelerimizin sorunlarını kendi sorunlarımızdan üstün tutarak, günün her saati kendilerine hizmet etmeyi görev kabul edeceğim." dedi. - KARABÜK