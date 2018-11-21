TÜRKİYE genelinde ekim ayında 146 bin 536 adet konut satışının gerçekleştiğini söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Ekimde tüm zamanların konut satış rekoru kırıldı" dedi.

Türkiye genelinde ekim ayında 146 bin 536 adet konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının ekim ayına göre yüzde 19, bir önceki ay olan eylül ayına göre ise konut satışlarında yüzde 15 artış yaşandı. Konut satışlarının yükselmesini değerlendiren Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "2018 yılı ekim ayı Türkiye ekonomi tarihinde en çok konut satılan ay olmuştur" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN KAZANÇ VAKTİ' KAMPANYASI SEKTÖRE HAREKET GETİRDİ

Konut kampanyasının sektörü canlandırdığına dikkat çeken Elmas, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV ve tapu harcı indirimi desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve KONUTDER'in de desteklediği, 31 Ekim'e kadar süren 'Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası, sektöre hareket kazandırarak satışları artırdı. Ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ve yatırımcıların ilgi göstermesiyle canlandı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR KAMPANYAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Kampanyada gayrimenkul sektörünün çok ciddi fedakarlıkta bulunduğunu vurgulayan Elmas, "Vatandaşlarımızın bu kampanya dönemini çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Ekim ayının kampanyanın son ayı olması, rekoru getiren bir diğer etken oldu. 120 ay, 0.98 firma vadeli kampanyada, artan inşaat maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmamasının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığımızın verdiği KDV ve tapu harcı indirimi bu büyük sonuca eriştirdi sektörü. Vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılması ve enflasyonla mücadele kampanyası ile verilen yüzde 10 ilave indirim imkanı ve firmalarımızın cazip ödeme imkanlı kampanyaları konut satışlarını yıl sonuna kadar canlı tutacak ve yılı yeni bir rekorla kapatmamızı sağlayacaktır" dedi.

"VATANDAŞ DAHA UYGUN OLAN PEŞİN VE SENETLİ SATIŞA YÖNELDİ"

Elmas, "İpotekli satışlara baktığımızda da 8 bin 65 adet konut satışı ile 2017 yılının ekim ayına göre yüzde 79 oranında azalış yaşandığını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi konut kredi faiz oranlarının aylık ortalama yüzde 2,5 sınırında olması. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak bankaların yapması gereken fedakarlığı, özveriyi gayrimenkul sektörü olarak bizler yaptık. Kendi oluşturduğumuz kişiye özel ödeme planları, peşin ve uygun faiz oranlarıyla senetli satışla konut alıcısına ve yatırımcısına finansmanı sağlamış olduk. Gayrimenkul sektörü, değersizleştirme çabalarına rağmen her türlü fedakarlığı yaparak Türk ekonomisine lokomotif olmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"SENE SONUNA KADAR YABANCIYA SATIŞTA 6 MİLYAR DOLARI YAKALAYABİLİRİZ"

Yabancıya konut satışında gayrimenkul sektörü olarak rekorlar kırmaya devam ettiklerini söyleyen Elmas, "2018 yılı ekim ayı konut satışı geçen yılın ekim ayına göre yüzde 134 oranında artış ile 6 bin 276 adet olarak gerçekleşti.Yabancıya konut satışı vatandaşlık imkanının 250 bin dolara çekilmesi teşviki ile vites büyüttü ve 6 bin konut aylık satış rakamına ulaştı. Bu yıl 6 milyar doları yakalayacağız. Önümüzdeki yıl ise 10 milyar dolar döviz girdisini ülkemize kazandıracağımızı öngörüyoruz. Eximbank imkanlarından da sektörün faydalanması ve yurt dışı tanıtım organizasyonlarının geliştirilmesiyle yabancıya yönelik satışlar çok daha fazla artacaktır" ifadelerini kullandı. - İstanbul