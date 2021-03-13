Altan dede, birçok anı biriktirdiği "vosvos"una gözü gibi bakıyor
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Altan dede, birçok anı biriktirdiği "vosvos"una gözü gibi bakıyor

13.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:10
Altan dede, birçok anı biriktirdiği

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Altan Şeref, birçok anı biriktirdiği 1962 model aracına 30 yıldır tüm bakımlarını yaparak çocuğu gibi bakıyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Altan Şeref, birçok anı biriktirdiği 1962 model aracına 30 yıldır tüm bakımlarını yaparak çocuğu gibi bakıyor.

Kaleyaka Mahallesi'nde yaşayan iki torun sahibi Altan Şeref, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar tır ve otobüs şoförlüğü yaptığını, gençliğinde bu araçlara karşı ilgisinin ve merakının olduğunu söyledi.

Şeref, 1991 yılında çok istediği vosvos aracını satın aldığını ve o tarihten bu yana da aracını satmadığını belirtti.

Şeref, klasik aracını çok sevdiğini ifade ederek, "Ona adeta bebek gibi bakıyorum. Her türlü temizliğini ve bakımını da kendi imkanlarıma yapıyorum. Benden bu aracı isteyen çok. Ancak ben ölünceye kadar bu araç benimle kalacak çünkü bende çok anısı var." dedi.

Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen festivallere aracıyla katıldığını aktaran Şeref, nerede bir şenlik olsa önce kendisinin arandığını ve davet edildiğini dile getirdi.

Şeref, bundan sonra da sağlığı el verdiği müddetçe festivallere katılmayı sürdüreceğini, vosvos tutkusunu hep içinde yaşatacağını vurguladı.

Aracının kendisini şimdiye kadar hiç yolda bırakmadığını ifade eden Şeref, sürekli bakım yaptığı için yol performansının yerinde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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