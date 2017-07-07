Alt Yapı Yenileme Çalışmaları Başladı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon muayene bacaları ve yağmur suyu ızgarası almak için çalışmalara başladı.



Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon müdürlüğü şehir merkezinin Alt yapısını yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. 935 adet Kanalizasyon muayene bacaları ve yağmur suyu ızgarası yükseltme ve düzenleme işi için ihale ilanına çıktı. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; İhale 14 Temmuz Cuma günü saat: 11: 00'da Düzce Belediyesi Ek hizmet binasında bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne yapılacak. - DÜZCE