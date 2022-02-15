KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1) - Haberler
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KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)KAYSERİ'nin Kocasinan İlcesi Yemliha Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)

KAYSERİ'nin Kocasinan İlcesi Yemliha Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 1 kişi toprak altında kaldı. Haber verilen AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde geldi. Ekiplerin toprak altındaki kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ


KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)

KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)

KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Haberler

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