KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)KAYSERİ'nin Kocasinan İlcesi Yemliha Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.
KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'DE ALTYAPI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK, 1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA(1)
KAYSERİ'nin Kocasinan İlcesi Yemliha Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. 1 kişi toprak altında kaldı. Haber verilen AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde geldi. Ekiplerin toprak altındaki kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.
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Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ