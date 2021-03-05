Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
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Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı

05.03.2021 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:36

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı Zonguldak'ta alt yapı kanalizasyon çalışmaları sırasında kanal göçktü.

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alt yapı kanalizasyon çalışmaları sırasında kanal göçktü. Beline kadar toprak altında kalan işçi ekiplerin müdahalesi ile bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki alt yapı çalışmalarını yenileme çalışmaları sırasında mahalle yolu ortadan kazıldı. Boru ve bağlantı çalışmaları yapılmak üzere kazılan kanalda meydana gelen çökme sonucu alanda çalışan Tayfun K. isimli işçi beline kadar toprağa gömüldü.

Çevredeki vatandaşların ve mesai arkadaşlarının imdadına yetiştiği işçi için olay yerine AFAD, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan işçiye ambulansta müdahale edildi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek olayla ilgili çalışma başlattı.

Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı
Alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 1 işçi yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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