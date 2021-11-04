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Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde İSU ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi İbn-i Sina Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, gaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan gaz ekipleri, doğalgazı keserek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise kontrol amaçlı bölgede bekledi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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