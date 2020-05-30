HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Alt liglerde Korona virüs endişesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarihe göre Temmuz ayında başlayacak olan amatör liglerde, kulüplerin Korona virüs nedeniyle endişeleri sürüyor.

Alt liglerde Korona virüs endişesi
30.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen tarihe göre Temmuz ayında başlayacak olan amatör liglerde, kulüplerin Korona virüs nedeniyle endişeleri sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında verilen uzun aranın ardından futbol liglerinde yeniden sezona başlamanın hazırlığı yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı tarihe göre profesyonel ligler 12 Haziran tarihinde başlarken amatör liglerde başlama tarihi en erken 18 Temmuz olarak belirlendi. Sahalarda ve tesislerde dezenfektasyon işlemleri gibi hazırlıkların devam etmesine rağmen amatör kulüplerde karşılaşmalar öncesi Korona virüs nedeniyle endişe sürüyor. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, takımların sporcuları toplamakta zorlanacağına dikkat çekerken bazı amatör kulüplerin liglerden çekilebileceği uyarısını verdi.

"Birkaç kulübümüz bu şartlarda maçlara çıkamayabilir"

Devam edecek sezon hakkında bilgiler veren EASKF Başkanı Sadri Atam, alt liglerde sezon öncesi yaşanabilecek sıkıntıların altını çizdi. Atam, kulüplerin sporcuları toplamakta zorlanabileceğini ve kulüplerin sahaya çıkamayabileceğini sözlerine ekleyerek "Federasyonun belirlediği takvime göre 18 Temmuz tarihinde Bölgesel Amatör Lig başlayacak. Biz de buna bağlı olarak 25 Temmuz'da Süper Amatör Lig'i başlatacağız. Takımların antrenman yaptığı ve oynadığı sahalarda dezenfektan işlemlerini yaptık. Sporcuların testlerinden büyüklüklerine göre bir, iki ya da üç kişinin girebileceği soyunma odalarına kadar tüm bilgiler TFF tarafından kulüplere gönderildi. Amatör takımlar olduğu için sporcuları toplamakta zorluk çeken birçok kulüp var. Bölgesel Amatör Ligi artık profesyonel bir lig seviyesinde. Orada maçlara çıkmamak gibi hiçbir takımın lüksü yok. Fakat daha alt liglerde bu maçları oynatmamız daha zor. Süper Amatör Lig'i başlatacağız. 10 tane takım var ligde. Son üç haftası oynanacak. Yine de takımı sahaya çıkartmakta zorluk yaşanacağını biliyorum. Birkaç kulübümüz bu şartlarda maçlara çıkamayabilir. Çünkü şehir dışından sporcular var. Öğrenci olanlar var. Oynatmamız bu aşamada zor. 25 Temmuz'u çok öngöremiyoruz. İnşallah hastalıktan bir eser kalmaz. Kulüplerimiz sporcularını toplarlar. Daha temkinli olarak lige başlarız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi Spor
Canlı yayında cinsel ilişki sırrını paylaştı, seyirci ağzı açık izledi
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti Spor
Mauricio Isla, F.Bahçe'den ayrılıp Boca Juniors'a gitmek için koronavirüsü bahane etti
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek Spor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı Spor
Alex de Souza, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümüyle ilgili yaptığı paylaşımla büyük övgü aldı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı Spor
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim Spor
Fuhuş partisinde yakalanan hakem Slavko Vincic'ten skandal savunma: İş yemeği için gittim
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Barcelona'da Abidal ile yıldızı barışmayan Messi, yönetime rest çekti: Ya o gider ya da ben giderim
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, fuhuş partisinde yakalandı
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
Danimarka'da merakla beklenen dijital taraftar uygulaması başladı
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Mete Gazoz Fatih Terim İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Alt liglerde Korona virüs endişesi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 13:58:47. #1.14#
title