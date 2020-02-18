Alt komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Alt komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'da alt komşusunu evine çağırıp öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:44
Alt komşusunu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

'da alt komşusunu evine çağırıp öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.


Alt komşusunu öldüren zanlı Erhan Ç. emniyetteki ifadesinde silahın kazayla ateş aldığını söylediği iddia edildi. Gemlik'te işlenen cinayetin zanlısı Erhan Ç.(31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emre Şahin'in katil zanlısı Erhan Ç. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra olayda kullanıldığı öne sürülen silahla birlikte gözaltına alınmıştı. Zanlının ifadesinde silahın kaza ile ateş aldığını söylediği iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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