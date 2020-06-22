Alt geçitten geçemeyen gemi yüklü tır, trafiğin aksamasına neden oldu Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tır üstünde taşınan balıkçı teknesi, alt geçide sığmayınca trafikte aksamaya neden oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tır üstünde taşınan balıkçı teknesi, alt geçide sığmayınca trafikte aksamaya neden oldu. Antalya'dan yüklenen balıkçı teknesini İzmir'e nakletmek üzere yola çıkan Hüseyin Dinçer yönetimindeki 07 ZM 233 plakalı tır, Fatih Mahallesi Fatih Alt Geçidi'nde mahsur kaldı. Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde olan teknenin 4,80 metre yüksekliğindeki alt geçide sığmaması üzerine tırın arkasındaki artçı takip aracı sürücüsü polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, alt geçitte kazaya sebebiyet vermemek için Antalya-Denizli kara yolu üzerindeki trafiği keserek, tırın alt geçitten geri çıkmasını sağladı. Alt geçitten çıkarılan ve yan yola alınan tırın sürücüsüne, trafiği tehlikeye düşürmekten ve fazla yük taşımaktan 1352 lira ceza kesildi. Balıkçı teknesini taşıyan tır, işlemlerin tamamlanmasından sonra yan yoldan İzmir'e devam etti. Kaynak: AA