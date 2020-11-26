Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
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Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

26.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:26

Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla attı.

Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla attı. Yan yatarak durabilen otomobil sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Güvenevler mahallesi Atatürk Caddesi, Atatürk alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefer K., yönetimindeki 03 AG 761 plakalı otomobil, Karayolları kavşağından Atatürk alt geçidine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil beton bariyerlere çarpıp ardından takla attı. Yan yatan araçta yaralanan sürücü Sefer K., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sefer K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

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Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Alt geçitte takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

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Haber Yorumları (1)
ASIRI HIZ: asırı hız çok fazla
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