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Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'da bir sürücünün, girdiği battı-çıktıda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir sürücünün, girdiği battı-çıktıda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Olayda, battı-çıktının üstüne çıkan vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyrettiler.

Kaza, kent merkezi Atatürk Al Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Bacak (39) idaresindeki 03 US 974 plakalı otomobil, alt geçidi girdiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç alt geçidin duvarına çarpıp takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilde yaralanan anne Dilek Bacak ile 4 yaşındaki oğlu A.B., çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılabildi. Anne oğlu ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmalarını ise alt geçidin üstüne çıkan vatandaşlar film izler gibi seyrettiler. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

Alt geçitte takla atan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

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