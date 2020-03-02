Alt geçitte faciadan dönülen kazada iki kişi yaralandı

02.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak karşı şeride giren otomobil, 2 otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada faciadan dönülürken, kaza olduğunu duyan diğer meraklı sürücüler ise yol kenarına araçlarını park ederek, alt geçitteki kazayı adeta balkondan izler gibi seyrettiler.



Kaza, Denizli-Antalya karayolu Deliktaş Alt Geçidi'nde meydana geldi. Mustafa H. idaresindeki 20 V 7974 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil ardından karşı şeride geçerek seyir halinde olan 11 AAJ 804 plakalı araca ardından 34 BLZ 299 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan araçların hızlarının düşük olması olası bir facianın önüne geçerken, büyük panik yaşandı. Kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü Mustafa H. ile yanında yolcu olarak bulunan Hatice H. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Kaza sonrası yolda trafik bir süre geliş gidiş çift yönlü olarak bir şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü.



Alt geçitte kaza olduğunu duyan ve yolun üst kısmından geçen bazı meraklı sürücüler ise araçlarını yol kenarlarına park edip kazayı adeta balkondan izler gibi aşağıya bakarak izlediler.



Kaza sonrası polis tarafından tahkikat başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA