Alt geçit yenilendi
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Alt geçit yenilendi

Alt geçit yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yenimahalle'deki alt geçidi bir uçtan bir uca yeniledi.

Tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yenimahalle'deki alt geçidi bir uçtan bir uca yeniledi.

Tam kapanmada sokaklar boşalınca çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, sahadaki ekip sayısını da arttırdı. Yaptığı keşif ve inceleme gezilerinin ardından onarım ve bakıma ihtiyaç tespit ettiği bölgelerde çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesinin hizmet durağı bu kez Yenimahalle'deki alt geçit oldu. Yapılan tespitler sonrası çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sırasıyla; zamanla alt geçidin giriş ve çıkışlarında bulunan deforme olmuş çatıları yeniledi. Ardından vatandaşların talebi doğrultusunda yetersiz kalan iç aydınlatmaların elektrik düzenekleri elden geçirildi. Ekipler son olarak da geçidin içerisindeki duvarlarda meydana gelen sıva çatlaklarını onararak yeniden boyadı ve alt geçidi temiz bir şekilde vatandaşın kullanıma yeniden açtı. - KOCAELİ

Alt geçit yenilendi
Alt geçit yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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