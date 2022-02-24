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Alt geçit duvarına çarpan motosikletli öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Alt geçit duvarına çarpan motosikletli öldü

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, kontrolden çıkıp, alt geçidin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Zülkefil Keptiğ (70), hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Beylikova ilçesinde, kontrolden çıkıp, alt geçidin duvarına çarpan motosikletin sürücüsü Zülkefil Keptiğ (70), hayatını kaybetti.

Kaza, Beylikova'nın Doğray Mahallesi yakınlarındaki hızlı tren alt geçidinde meydana geldi. Zülkefil Keptiğ'in kullandığı 26 YA 861 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına çarptı. Kazada boynu kırılan Keptiğ, hayatını kaybetti. Zülkefil Keptiğ'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alt geçit duvarına çarpan motosikletli öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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