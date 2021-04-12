Alt geçidin asansörü aktif hale getirildi
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Alt geçidin asansörü aktif hale getirildi

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Alt geçidin asansörü aktif hale getirildi

Bahçelievler Mahallesi alt geçitteki engelli ve yaşlı vatandaşlar için yapılan ancak kendini bilmez kişilerce zarar verilen asansörünün arızası Kırıkkale Belediyesi ekiplerince giderildi.

Bahçelievler Mahallesine engelli ve yaşlı vatandaşların kullanımı için Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan asansöre, kimliği belirsiz kişiler tarafından geçtiğimiz günlerde zarar verilerek asansör kullanılamaz hale getirilmişti. Asansörün sensörlü kollarını indirip kaldırmak ve üzerine çıkarak zıplamak sureti ile zarar verilen asansör Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından tamir edilerek tekrar aktif hale getirildi.

Alt geçide gelen kişiler yaşlı ve engelli kişiler için yapılan asansöre zarar vermenin yanı sıra amaç dışı yük ve eşya taşıyarak asansörün arızalanmasına sebep olmuşlardı. Yoğun uğraşı sonucu tekrar aktif hale getirilen asansörün bulunduğu alt geçidin 24 saat kamera ile izlendiğini belirten belediye yetkilileri zarar veren kişi veya kişiler hakkında işlem başlattığını açıkladı. Ekipler ayrıca asansörde vatandaşların eşya ve yük taşımam konusunda uyarıda bulundu. Alt geçidi kullanan mahalle sakinleri de arızanın giderilmesinden dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı ve çalışma ekibine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:09:37. #1.15#
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