Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı -Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.

17.08.2019 14:15
Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
-Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Kaynak: İHA
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