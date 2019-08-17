Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı -Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı.
17.08.2019 14:15
Alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
-Bakırköy sahil yolu, sağanak yağış nedeniyle trafiğe kapandı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İHA