Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
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Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı

Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'ya (44) belediye otobüsü çarptı.

BURSA'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet A.'ya (44) belediye otobüsü çarptı. Yola savrulan Ahmet A. ağır yaralanırken, olay yerine 5 metre mesafede alt geçit olduğu görüldü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Orhanbey Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet A., yolun karşısına geçerken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 JJK 36 plakalı belediye otobüsünün çarpmasıyla savrularak asfalta düştü. Ahmet A. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup, sağlık ekiplerine haber verdi. Ahmet A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği yerin 5 metre yakınında da alt geçit olduğu görüldü.

Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı
Alt geçidi kullanmadı, otobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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