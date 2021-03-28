- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
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- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Haberler | 3. Sayfa

- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi Dorsesindeki yükün yüksekliğini hesap etmeden alt geçitten geçmeye çalışan tır sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

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- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi

ESKİŞEHİR - Dorsesindeki yükün yüksekliğini hesap etmeden alt geçitten geçmeye çalışan tır sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.

Olay dün akşamüzeri meydana geldi. Bursa istikametinden Ankara istikametine doğru giden ve dorsesinde kamyon taşıyan T.B. yönetimindeki 42 YV 130 plakalı tır çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitten yükünün yüksekliği alt geçidin yüksekliğinden 10 santim fazla olması nedeniyle yolda takılı kaldı. Yoğun trafikte ilerleyemeyen ve duraksayan tırı son anda fark eden 26 GS 455 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., önce tırın tamponuna sonra ise 26 E 0594 plakalı araca çarptı. Araç içerisinde çocukları ve eşi için oldukça endişelendiği gözlenen M.U., bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Olay sonrası zaman zaman iki taraf sinirlerine bir süre hakim olamadı. Olayda kimse yara almazken polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kusurlu bulunan tır şoförü T.B.'ye işlem yapıldı. Yol kazaya karışan sürücülerin işlemlerinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi
- Alt geçide sığmayan tır kazaya sebebiyet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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