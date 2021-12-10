ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü İ.A., yaralandı.

KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçide düşen hafif ticari aracın sürücüsü İ.A., yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Karatay ilçesi Adana çevre yolu Ereğli kavşağında meydana geldi. İ.A.?nın kontrolünü kaybettiği 42 ACY 494 plakalı hafif ticari aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşüp, ters döndü. Kazada sürücü İ.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan İ.A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ALT GEÇİDE DÜŞEN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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