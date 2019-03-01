Alşen Mobilya ile Banyonuzu Güzelleştirin

Alşen Mobilya işletme sahibi Zülküf Altun, "2 ortak tarafından 1996 yılında temelleri atılan bir şirketiz. 300 metre kare alanda hizmet başlayan firmamız şimdi 5 bin metrekare kapalı üretim tesisi ve 35 kişilik bir ekiple yoluna devam ediyor." dedi.

"İHRACAT YAPAN GÜÇLÜ BİR FİRMAYIZ"

İşletme sahibi Zülküf Altun, "Biz ağırlık olarak banyo mobilyası üretimi yapıyoruz. Klasik, standart ve modern çeşitlerde müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Lake, mebran ve akrelik malzemeden kaliteli üretim yapıyoruz. Arap ülkelerine, Afrika ve Avrupa bölgelerine ihracat yapıyoruz. Bayilerimiz var o kanallar ile satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİZMET, KALİTE VE HIZLI SERVİS..."

Zülküf Altun, "Hizmet, kalite ve hızlı servis imkanı sunduğumuz için müşterilerimiz bizi daha çok tercih ediyor. Sektörümüzde en büyük olmak için çalışıyoruz ve bunun için çok çaba gösteriyoruz. Doğru ürün ve doğru fiyat müşterilerimiz için çok önemli olmalı bu konuya onların dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz."