Alsancak'ta şölen günü

DENİZLİ (DHA) -

TÜRK futbol tarihinde hem İzmirliler hem de tüm futbolseverler adına büyük anlam ifade eden Alsancak Mustafa Denizli Stadı, yenilenen yüzüyle yarın kapılarını açarak görücüye çıkacak. Uzun yıllar tüm İzmir kulüplerinin maçlarını oynadığı, kent futbolunun mabedi olarak kabul edilen tarihi öneme sahip stadyum, yaklaşık 7.5 yıl aradan sonra bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Altay, evi olarak gördüğü Alsancak'taki ilk randevuda Atakaş Hatayspor'la kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar için büyük hasretin sona ereceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Çürük raporu almasının ardından 2014 yılında kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Stadı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından UEFA standartlarında yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılışı yapılan stadın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değişti. Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan 14 bin kişi seyirci kapasiteli stadyumun dış kaplamasında siyah-beyaz, koltuklarında ise kırmızı-beyaz renkler tercih edildi. 700 kişi kapasiteli misafir seyirci tribününün eklendiği, tribünlerin üzeri kapatılan yeni statta 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odası, UEFA ofisleri yer alıyor.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu. Stat, A Milli Takım'ın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça da sahipliği yaptı. Birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda Göztepe, 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayıp Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu. Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda ikinci turda İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.