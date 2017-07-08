Alsancak'ta İşaret Dili Projesi

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İzmir Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde düzenlenen işaret dili eğitimine 28 gönüllü personel katıldı.



Sekreterlikten yapılan açıklamaya göre, işitme engelli bireylerin sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için işaret dili eğitimi projesi başlatıldı.



Ebe, hemşire, doktor, bilgi işlem personeli, temizlik personeli, memur gibi birçok meslek grubundan 28 gönüllü personel 120 saat süren eğitime katıldı ve sertifika aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Yöneticisi Op. Dr. Birol Durukan, "Hastanedeki sorunların büyük bir kısmı kişilerin anlaşamamasından ya da yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Ülkemizde yaklaşık 200 bin işitme engelli vatandaşımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın da diğer herkes gibi sağlık hizmetinden faydalanma hakları var." ifadelerini kullandı.



Durukan, Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun da desteklediği eğitim sayesinde hastanenin her biriminde ve her meslek grubundan işaret dili bilen personelin çalışacağı bilgisini verdi.



Uzman eğitmenler tarafından verilen işaret dili eğitimi sonunda katılımcılara yeterlilik değerlendirmesinin yapıldığı, başarılı olan personele MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikaları takdim edildiği bildirildi.