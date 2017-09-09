Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka Stadlarının Temel Atma Töreni - Detaylar

Başbakan Binali Yıldırım, "Yıllar boyunca Türk futboluna hizmet edecek, 3 stadın az sonra ilk kazmasını vuruyoruz. Gönülden inanıyorum, İzmir takımları bu stadyumlarla hepimize gurur verecek o anlı şanlı geçmiş yıllarını tekrar yaşatacak." dedi.



Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının temel atma töreni ve Yasin Börü Gençlik Merkezi'nin açılışı için Serdar Yereli Spor Salonu yanındaki alanda yapılan törende konuşan Başbakan Yıldırım, gençleri hayatın her alanında ön planda görmek istediklerini kaydetti.