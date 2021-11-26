Alsancak Bornova Sokağı yayaların oluyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'taki Bornova Sokağı'nın canlandırılması ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması için çalışmalara başladı. Taşıtların sokağa sadece 04. 00 ile 10. 00 saatleri arasında girebileceği yayalaştırma projesinin hem yurttaşları hem de esnafı memnun etmesi bekleniyor. Bölgeye canlılık katacak projenin yaşlı ve engellilerin sokağa erişimini de kolaylaştıracağını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, "Modern peyzaj düzenlemeleri, dekoratif aydınlatmaları ve doğal taş yer döşemeleri ile İzmirliler'i bambaşka bir sokakla buluşturacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim krizinin etkilerini azaltmak ve kentlilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yaya ulaşımına yönelik düzenlemelerini sürdürüyor. Son olarak Bornova Sokağı'nı (1469 Sokak) yayalaştırma kararı alan Büyükşehir, tarihi aksta çalışmalara başladı. Bornova Sokağı, çalışmalar tamamlandığında esnafın ve yurttaşın indirme-bindirme, yükleme-boşaltma işleri için yalnızca 04. 00-10. 00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Böylelikle özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı sokakta yaya yoğunluğu artacak, bölgedeki ticaret, kültür ve turizm sektörü canlanacak. İZSU tarafından yağmur suyu hattı ve kanalizasyon altyapı çalışmalarının devam ettiği sokakta kaldırım ve yol kotu aynı seviyede olacak şekilde baskı beton ve doğal bazalt görünümlü parke ile üst döşeme yapılacak. Aynı zamanda 6 metre yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri tüm sokak boyunca yerini alacak. Çalışmalar 4 ay içinde tamamlanacak.

Bölge halkı ve esnafın görüşü alındı

Projeyle ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, "Alsancak bölgesi İzmir'in kalbi. Kent merkezinde sanat, ticaret ve eğlence hayatının yoğunlaştığı bir bölge. Özellikle genç nüfus yoğun olarak Alsancak bölgesine geliyor. 1469 Sokak ya da Bornova Sokak adını verdiğimiz tarihi sokak daha önce taşıt trafiğine açıktı. Biz yaptığımız analizlerle bu sokakta yaya yoğunluğunun çok daha fazla olduğunu tespit ettik. Bir yayalaştırma projesinin bu sokak için çok anlamlı ve gerekli olduğuna karar verdik. Bölgede yaşayan sakinler ve esnafımızla toplantı yaptık. Onların görüş ve önerilerini de alarak çalışmalara başladık. Öncelikle bariyerlerimizi yaptık. Ardından İZSU Genel Müdürlüğü altyapıyı yeniledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 400 metre uzunluğunda, 6 metre genişlindeki sokakta yaklaşık 4 ay içinde projemizi tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Hem yurttaşın hem esnafın yüzü gülecek

Çalışmalar kapsamında tüm zemin kaplamasının yenileneceğini, aydınlatma elemanları ve peyzaj uygulamalarının yapılacağını aktaran Atak, şunları söyledi:

"Projemiz tamamlandığında bu sokak yaşlı ve engelliler için erişilebilir bir sokak haline gelecek. 24 saat canlı, cazibeli, yaşayan bir sokak niteliğine kavuşacak. Yayalaştırma projesinin buradaki ticari işletmelerin kazançlarına yüzde 25-30 civarında bir ilave gelir sağlayacağını düşünüyoruz. Dünya genelinde yayalaştırılan bölgelerde yapılan analizler bunu gösteriyor. Düzenlemeyi hem yurttaşlarımızı hem esnafımızı en az rahatsız edecek şekilde hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Proje bittiğinde İzmirliler'i bambaşka bir sokakla buluşturmuş olacağız" dedi.

Uygulama kapsamında neler var?

Proje tamamlandığında sokak esnafın ve yurttaşın indirme-bindirme, yükleme-boşaltma işleri için yalnızca 04. 00-10. 00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Bu saatler arasında araçlar, Atatürk Caddesi'nden (Sait Altınordu Meydanı) giriş yapabilecek ve sokak 1. Kordon'a doğru tek yönlü çalışacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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