Alpulu vatandaşlar serinlemenin yolunu böyle buldu
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Alpulu vatandaşlar serinlemenin yolunu böyle buldu

Alpulu vatandaşlar serinlemenin yolunu böyle buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'in Alpu ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için doğa harikası yapay gölete girmeyi tercih ediyor.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için doğa harikası yapay gölete girmeyi tercih ediyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler seçiyor. Alpu ilçesine bağlı Sakarıkaracaören Mahallesi'nde ormandan gelen dağ sularıyla beslenen gölet serinleme aracı oldu. Hava sıcaklıları dolayısıyla özellikle hafta sonu çevrede ki vatandaşların yanı şehir merkezinde de gölete akın oluyor. Serin suya kendini bırakan vatandaşlar gün boyu sıcak havalara rağmen serinleyerek günlerini geçiriyor. - ESKİŞEHİR

Alpulu vatandaşlar serinlemenin yolunu böyle buldu
Alpulu vatandaşlar serinlemenin yolunu böyle buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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