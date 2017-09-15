Alpullu Şeker Fabrikası 4 Yıl Aradan Sonra Şeker Pancarı Almaya Başladı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 1926 yılında kurulan Alpullu Şeker Fabrikası, 4 yıl aradan sonra tekrar üretime başladı.



Bölgedeki şeker pancarı üretimi azlığından dolayı 4 yıldır kapalı olan Alpullu Şeker Fabrikası, 92'nci kampanya dönemine start verdi. Davul zurnalar eşliğinde açılan Alpullu Şeker Fabrikası, 4 yıl aradan sonra tekrar çarkları dönerek Türkiye ekonomisine ciddi miktarda katkı sağlayarak, şeker üretecek. Fabrikada düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, yaptığı konuşmada bölgede üretilen şeker pancarı hakkında bilgi vererek, "Bölgemizde bin 175 çiftçimiz yaklaşık 19 bin dekar alanda 131 ton şeker pancarı üreterek Alpullu Şeker Fabrikasına teslim edecekler. Bu 130 bin ton şeker pancarından 12 bin ton şeker ve belli miktarda hayvan yemi Türkiye ekonomisine kazandırılacak. Bunun değeri 100 milyon TL'dir. Bu fabrikanın açılması için üretim gerekiyordu. Fabrikanın açılması için şeker pancarı eken üreticilerimizi ben tebrik ediyorum" dedi.



CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır da, Alpullu Şeker Fabrikasının Mustafa Kemal Atatürk tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, "11 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bu fabrika çarkları döndürmeye başlamış, pancar alımına başlamış ve şeker üretmeye başlamış" diye konuştu.



"Kusura bakmasınlar yeterli pancarı üretmediler"



Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Kalendaroğlu, fabrikanın işlemesi için elinden geleni yapacağını belirterek, "Fabrikamız son 4 yıldır üretime açık değildi. Bunun sebebi de yeterli pancar üretemiyorduk. Yeterli pancar üretmediğimizden dolayı 4 sene fabrikamız çalışmadı. Ürettiğimiz pancarı bir sene Susurluk'a, 3 sene de Eskişehir Şeker Fabrikasına göndermek zorunda kaldık. Bu fabrika tüm Trakya halkının. Bu fabrika hepimizin. Atatürk'ün kurduğu fabrika. Geçen yılda üreticilerimizi davet ettik ama kusura bakmasınlar yeterli pancarı üretmediler. Bu fabrikanın çalışmasını istiyoruz" dedi.



Tören, pancar üreticilerine verilen hediye ve kesilen kurbanla son buldu. - KIRKLARELİ