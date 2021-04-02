Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması başladı
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Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması başladı

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Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması başladı

Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Bahçecik Mahallesi Mera Islah Çalışması" projesi kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Bahçecik Mahallesi Mera Islah Çalışması" projesi kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Alpu ilçesinde düzenlenen tohum dağıtımına, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş, Bahçecik Muhtarı Kerim Bakırlı, Karakamış Muhtarı Mustafa Öztürk, Osmaniye Muhtarı Mustafa Yılmazer ve çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü Bahçecik mahallesinde 2 bin 500 kilogram mera otu ile 500 dekarlık alanda yeni mera ekimi yapılacak. Çiftçilerin yeni ekim yapılan meralara hayvanlarını çıkartmaması için de yem bitkisi ekimini teşvik etmek amacıyla tohum dağıtımı yapıldı. Bu amaçla yem bitkisi ekilişi yapacak 17 çiftçiye 42 torba silajlık mısır tohumu, 415 kilogram yonca tohumu ve 850 kilogram yazlık fiğ tohumu 450 dekar yem bitkisi ekilişine hibe olarak verildi. - ESKİŞEHİR

Alpu'nun Bahçecik mahallesinde mera ıslah çalışması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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