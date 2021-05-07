Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği
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Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği

Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarımsal ilacın şebeke suyuna karışması sonucu bir vatandaşın zehirlenmesi, ilçede tedirginliğe neden oldu.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarımsal ilacın şebeke suyuna karışması sonucu bir vatandaşın zehirlenmesi, ilçede tedirginliğe neden oldu.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarım ilacının şebeke suyuna karışması ve bir kişinin rahatsızlanması halkı tedirgin ederken, ekipler harekete geçirdi. Bir çiftçinin ilaçlama tankına zirai ilaç ve su doldurulduğu sırada, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle su borusunun patlaması sonucunda su hattına zirai ilaç karıştığı tahmin ediliyor. Olayı duyan vatandaşlar tedirgin olurken, Alpu Belediyesine bağlı ekipler ve ESKİ ekipleri şebeke hattını yenilemeye aldı. Çalışmadan dolayı suyun kesilmesi nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için belediyeye ait 7 su tankeri ile su sağlanıyor. Tankerlerden 6'sı hayvanlar ve giderler için, biri ise vatandaşlar için içme suyu sağlıyor.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güler, olayda art niyet olduğunu düşünmediğini ve rahatsızlanan kişinin evinde istirahat ettiğini ifade etti. Yapılan şebeke çalışmalarıyla ilgili de konuşan Güler, "Tabii biz bunun altına bir kasıt aramıyoruz. Biliyorsunuz ilçemiz tarım bölgesi. Yapılan tespitlerde bu doğrultuda, ilaçlama tabletlerine su alırken maalesef ilçemizin kanalizasyon çalışması esnasında, içme suyu borusunun patlamasıyla ve vakumlama etkisiyle tanker içeresindeki ilaçların suya karıştığı yönünde tespitlerimiz var. Araştırmalar, çalışmalar hem ESKİ Genel Müdürlüğümüzce araştırmalar devam ediyor. İnsan sağlığına zarar verecek bi durumla kalmadık. 1 vatandaşımız durumdan etkilendi o da şuanda sağlığına kavuştu. Biraz sonra da ziyaret edeceğim, geçmiş olsun dileğimi de ileteceğim. Boru hatlarımız zaten yaklaşık 40 yıldır hizmet veriyordu. Bu vesileyle de Yunus Emre Mahallesi'ndeki hatları yeniliyoruz. Her sokağa da vanalar koyulacak, bu ve buna benzer bir durumda nokta tespiti yapıp, sadece o sokağı kapatacağız. Yaklaşık 7 araçla hizmet veriyoruz bunlardan birisi Kalabak içme suyu diğer araçlarımız için insanların ihtiyaçlarına yönelik 24 saat su dağıtıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği
Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği
Alpu ilçesinde 'ilaçlı su' tedirginliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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