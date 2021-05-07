Alpu İlçesi Yunusemre Mahallesi'nde şebeke hattı yenileme çalışmalarına başladı
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Alpu İlçesi Yunusemre Mahallesi'nde şebeke hattı yenileme çalışmalarına başladı

Alpu İlçesi Yunusemre Mahallesi'nde şebeke hattı yenileme çalışmalarına başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın, izinsiz bir şekilde şebeke suyunu, tarımsal faaliyetlerde kullanması ve suya zirai ilaç kaçırmasından dolayı yaşanan soruna, anında müdahale etti.

Olaydan kısa bir süre sonra halk sağlığı açısından hiçbir risk teşkil etmemek üzere acil eylem planını hayata geçiren ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Alpu İlçesi Yunusemre Mahallesi'nde içme ve kullanma suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarına da hızlıca başladı.

Toplamda 4,5 kilometrelik, 500 aboneye hizmet veren şebeke hatlarının kısa bir sürede bitirilmesi amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.

Bu arada ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin dün gece geç saatlere kadar çalışmaları sonucu ana hat değişimi de gerçekleşti. Hali hazırda suları kesik olan Fevzi Paşa Mahallesi'nin bir bölümüne akşamüstü, tamamına ise bu gece yarısı su verilmeye başlanacak.

Kaynak: Bültenler

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