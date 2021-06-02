Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı
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Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı

Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alpu Atatürk İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen "Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı uluslararası 'E TWİNNİNG' projesi sona ulaştıTürkiye'den 10 okulun, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da çeşitli okulların yer aldığı projede;

Alpu Atatürk İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen "Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı uluslararası 'E TWİNNİNG' projesi sona ulaştı

Türkiye'den 10 okulun, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan da çeşitli okulların yer aldığı projede; Eskişehir ilinden Alpu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Seda Gamze Gürcan ve öğrencileri yer alıyor. Alpu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Seda Gamze Gürcan, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde sürdürdüğümüz projemizde; birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetler sayesinde, öğrencilerimiz evlerinde hem güzel hem de kaliteli vakit geçirme şansı ve imkanı yakaladı. Projemizle birlikte öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirirken, günlük hayatın her alanında matematikle karşılaşabileceklerini de fark ettiler. Gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte öğrencilerimiz; problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma gibi özellikler kazanırken el becerilerini de geliştirdiler. Öğrencilerimiz kullandıkları 'Web 2.0' araçlarıyla, çağımızın en önemli gereksinimi haline gelen teknoloji kullanımını da öğrendiler. Güzel ve verimli bir süreç geçirdiğimiz projemizi, diğer okullarla birlikte iş birliği ve dayanışma içerisinde tamamladık. Projemizin sonunda bir sanal dergi hazırladık ve bu süreç içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri orada paylaştık" dedi. - ESKİŞEHİR

Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı
Alpu Atatürk İlkokulu'nun 'Haydi Matematiği Mat Ediyoruz' adlı projesi sona ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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