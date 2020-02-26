Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41

Bodrum'da yaşayan işadamı Alptekin Polat kızını ve torunun özleyince İstanbul'a geldi. Kızı Dilara Polat Eraslan babasına sürpriz bir yemek organize ederek babasının doğum gününü kutladı. Sade bir doğum günü yemeği ile aile arasında kutlanan doğum gününde Alptekin Polat pastasını dilek tutarak üfledi.





