Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi
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Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi

Polat HKC yönetim kurulu başkanı Alptekin Polat önceki gece amcası İbrahim Polat'ın sahibi olduğu İstanbul Polat Bosphorus Hotel'in Roof katındaki 212 Restaurant'ta yeni yaşını kutladı

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41
Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi

'da yaşayan işadamı Alptekin Polat kızını ve torunun özleyince 'a geldi. Kızı Dilara Polat Eraslan babasına sürpriz bir yemek organize ederek babasının doğum gününü kutladı. Sade bir doğum günü yemeği ile aile arasında kutlanan doğum gününde Alptekin Polat pastasını dilek tutarak üfledi.



Kaynak: Snob Magazin

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