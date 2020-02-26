Alptekin Polat'a kızından büyük sürpriz geldi
Polat HKC yönetim kurulu başkanı Alptekin Polat önceki gece amcası İbrahim Polat'ın sahibi olduğu İstanbul Polat Bosphorus Hotel'in Roof katındaki 212 Restaurant'ta yeni yaşını kutladı
26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41
Bodrum'da yaşayan işadamı Alptekin Polat kızını ve torunun özleyince İstanbul'a geldi. Kızı Dilara Polat Eraslan babasına sürpriz bir yemek organize ederek babasının doğum gününü kutladı. Sade bir doğum günü yemeği ile aile arasında kutlanan doğum gününde Alptekin Polat pastasını dilek tutarak üfledi.
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI