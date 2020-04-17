Alpiş Group’tan dayanışmaya 250 bin TL destek Alpiş Group, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL ile destek olurken, Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi'nin erzak kolilerine de 150 bin TL'lik ürün katkısında bulundu.