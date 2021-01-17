Alpine F1 Takımı'nın direktörlüğünü Brivio yapacak

Yeni Formula 1 sezonunda Renault yerine Alpine adını alacak takımın direktörlüğüne, İtalyan Davide Brivio getirildi.

Takımın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana yürüttüğü görevden geçen hafta ayrılan Fransız Cyril Abiteboul'un yerini, 2021 sezonundan itibaren Brivio alacak.

Yaklaşık 20 yıldır motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'deki çeşitli takımlarda, farklı kademelerde çalışan 56 yaşındaki yönetici, başında olduğu Suzuki Ecstar'da geçen sezon hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu yaşadı.

F1'e yeniden döndüğü 2016'dan beri en iyi sezonunu 2020'de yaşayan Renault, 3 yarışta podyuma çıktı.

Alpine adını alan takım, gelecek sezon 2 dünya şampiyonluğu bulunan Fernando Alonso ve Esteban Ocon'dan oluşan pilot kadrosuyla mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer