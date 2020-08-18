Alphonso Davies Barcelona Savunmasını Tek Başına Geçerek Asist Yapıyor Alphonso Davies Ağustos 2020'de oynanan2019-20 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında hatıralara kazınacak bir başka maç daha ortaya koydu. Kanada'lı yıldız bek tek başına Barcelona savunmasını geçerek Bayern Münih'in Lizbon'da Barcelona'yı 8-2 yendiği maçta Joshua Kimmich'e şık bir asist yapıyor.

Alphonso Davies Ağustos 2020'de oynanan2019-20 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında hatıralara kazınacak bir başka maç daha ortaya koydu. Kanada'lı yıldız bek tek başına Barcelona savunmasını geçerek Bayern Münih'in Lizbon'da Barcelona'yı 8-2 yendiği maçta Joshua Kimmich'e şık bir asist yapıyor. Kaynak: Dugout