Alphonso Davies Barcelona Savunmasını Tek Başına Geçerek Asist Yapıyor
Alphonso Davies Ağustos 2020'de oynanan2019-20 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında hatıralara kazınacak bir başka maç daha ortaya koydu. Kanada'lı yıldız bek tek başına Barcelona savunmasını geçerek Bayern Münih'in Lizbon'da Barcelona'yı 8-2 yendiği maçta Joshua Kimmich'e şık bir asist yapıyor.
18.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:28
Alphonso Davies Ağustos 2020'de oynanan2019-20 Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında hatıralara kazınacak bir başka maç daha ortaya koydu. Kanada'lı yıldız bek tek başına Barcelona savunmasını geçerek Bayern Münih'in Lizbon'da Barcelona'yı 8-2 yendiği maçta Joshua Kimmich'e şık bir asist yapıyor.
Kaynak: Dugout