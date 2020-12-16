AlphaTauri F1 Takımı, Japon pilot Yuki Tsunoda ile anlaştı
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AlphaTauri F1 Takımı, Japon pilot Yuki Tsunoda ile anlaştı

16.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:53
AlphaTauri F1 Takımı, Japon pilot Yuki Tsunoda ile anlaştı

Japon pilot Yuki Tsunoda, gelecek sezondan itibaren Formula 1 ekibi AlphaTauri adına yarışacak.

Japon pilot Yuki Tsunoda, gelecek sezondan itibaren Formula 1 ekibi AlphaTauri adına yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre AlphaTauri, 2020 Formula 2 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan 20 yaşındaki Tsunoda ile sözleşme imzaladı.

AlphaTauri'nin Rus pilot Daniil Kvyat'ın yerine anlaşma sağladığı Tsunoda, 2021 sezonunda Fransız Pierre Gasly ile takım arkadaşı olacak.

Öte yandan Tsunoda, 2014'te mücadele eden Kamui Kobayashi'den bu yana Formula 1'de yarışacak ikinci Japon sürücü olarak kayıtlara geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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