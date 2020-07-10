Alphan Manas:" Yeni dünyada güç savaşlarının azalmadan devam edecek" Girişimci, iş insanı ve Fütürist Alphan Manas, siyaseti, tarihi ve ekonomiyi fütürizm çatısında değerlendirerek, bizleri bekleyen geleceğe hem bireysel düzeyde hem de ülke olarak nasıl hazırlanılması gerektiğini MAG röportajında anlattı.

Yeni dünyada güç savaşlarının azalmadan devam edeceğini belirten Manas, " Aslında COVID-19 bize dünyada kutupsuzlaşmanın olabileceğini gösterse de ben aynı görüşte değilim. Yeni dünyada güç savaşları azalmadan devam edecektir. Belki pandemi süresi boyunca bazı ülkeler, sahip oldukları gücün aslında var olmadığını göstermiş olabilirler. Örneğin ABD, sağlık konusunda sınıfta kaldı. Ama uluslararası rezervlerin %64'ü ve dünya ticaretinin %60'ı ABD Doları iken ABD ticari gücünü elinden bırakmamak için her türlü yolu kullanmaya devam edecektir. ABD ve Çin teknoloji konusunda güçlerini ortaya koyarak bir anlamda kutuplaşma sağlayacaklardır. Türkiye'yi diğer gelişmekte olan ülkelerden ayırmamız gerekiyor" dedi. Kaynak: Bültenler